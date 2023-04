Nach Herzstillstand: Hamlin darf wieder spielen

Dreieinhalb Monate nach seinem Herzstillstand ist American-Football-Profi Damar Hamlin bereit für ein Comeback. Das sagte Brandon Beane, der General-Manager von Hamlins NFL-Team Buffalo Bills, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. „Die Ärzte haben ihn vollständig freigegeben. Er ist hier“, sagte Beane. Der 25-Jährige sei mental in einer großartigen Verfassung, um seine Rückkehr zu schaffen. Hamlin nimmt derzeit am freiwilligen Offseason-Training der Bills teil.