Die Promis lieben pinke „Barbie“-Schuhe

Kurz gesagt: Mit Pink macht man in diesem Frühling und Sommer modetechnisch einfach nichts falsch. Doch nicht jedem steht freilich der Sinn nach einem Look, bei dem jeder gleich an die Kultpuppe denken muss. Wer es also nicht ganz so wild angehen will, der hat vielleicht am neuesten Promi-Trend eine große Freude. Die Stars lieben derzeit nämlich nichts mehr als pinke „Barbie“-Schuhe.