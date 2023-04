„Klo-Panne“ zwingt AUA-Maschine zur Umkehr

Reparatur in New York nicht möglich

Und auch mit viel Disziplin und Durchhaltevermögen wäre es problematisch geworden, denn in New York wäre eine Reparatur nicht möglich gewesen und somit hätte man auch den Rückflug mit einer reduzierten Klo-Kapazität antreten müssen, wie die AUA gegenüber der „Krone“ bestätigte. Somit fiel der Rückflug New York - Wien mit der Nummer OS088 ebenso aus.