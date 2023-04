Janko: Alaba? „Viele können das nicht einschätzen“

Vor dem heutigen Rückspiel erklärt der Ex-Teamstürmer mögliche Gründe für die fehlende Anerkennung: „Es gab die lange Debatte über Davids Position in der Nationalmannschaft. Dazu sind die Erwartungen an das Team groß. Daraus resultierte oft eine Unzufriedenheit der Öffentlichkeit, für die Alaba schnell ein Sündenbock war. Dazu ist David in Interviews nicht der große Kommunikator.“ Das sind für Janko aber nur Kleinigkeiten: „Viele Fans können nicht einschätzen, was David schon geleistet hat. Er ist einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Nach seiner extrem erfolgreichen Zeit bei Bayern München wurde er bei Real Madrid sofort Führungsspieler.“