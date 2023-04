VW ID.7: Hier kommt Wolfsburgs Reichweiten-Star!

Bis auf ein kleines Feld mit Lichtfunktionen etc. links unterhalb des Lenkrades und den Warnblinkknopf am Armaturenbrett findet man keine weiteren Bedienelemente, alles Funktionen werden über den serienmäßigen 15-Zoll-Touchscreen gesteuert. Oder via Sprachbedienung. Die Menüführung am Bildschirm wurde komplett neu gestaltet und soll deutlich intuitiver sein als in den anderen IDs.