Dortmund-Profi bei BL-Debüt rassistisch beleidigt

Sein Bundesliga-Debüt hatte sich Soumaila Coulibaly sicher anders vorgestellt. Der BVB-Verteidiger patzte am Samstag in der Nachspielzeit und ermöglichte dem VfB Stuttgart somit in der siebenten Minute der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleichstreffer. In den sozialen Medien wurde der Franzose im Anschluss an die Partie rassistisch beleidigt.