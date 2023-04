Red Bull Salzburg gegen den LASK ab 14.30 Uhr LIVE

Ein weiteres Warnsignal dürfte die Erinnerung an das letzte Heimspiel gegen den LASK sein. Im Oktober vergangenen Jahres behütete Abwehrspieler Oumar Solet die „Bullen“ erst in der letzten Minute der Nachspielzeit vor einer Niederlage und wahrte damit die Serie von mittlerweile 38 ungeschlagenen Heimspielen in der Liga in Folge. Viel lieber erinnert sich Jaissle an das jüngste Aufeinandertreffen vor rund einem Monat. „Wir haben in Linz ein sehr gutes Spiel gezeigt, daran wollen wir anschließen“, kommentierte der 35-jährige Deutsche den 2:0-Erfolg.