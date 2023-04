A. Klagenfurt gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Sturm Graz steht am Sonntag in der Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. Nach dem 1:2 in der Vorwoche beim LASK benötigen die Steirer auswärts gegen Austria Klagenfurt dringend einen Erfolg, um nicht den Anschluss an Spitzenreiter Red Bull Salzburg zu verlieren. Vier Punkte fehlen dem Tabellenzweiten auf den Serienmeister, ein Umfaller gegen die Kärntner wie beim Heim-1:2 vor knapp zwei Monaten soll tunlichst vermieden werden.