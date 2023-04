Dürreperioden, mangelnder Niederschlag und der voranschreitende Klimawandel: Die Sorge um die Austrocknung von Europas größtem Steppensee beschäftigt nicht nur Mediziner. Denn ganz abgesehen von den gesundheitlichen Folgen für den Menschen hätte das auch fatalen Auswirkungen auf Flora und Fauna. Und nicht nur der Neusiedler See könnte betroffen sein. Befürchten Sie, dass Burgenlands Seen austrocknen könnten? Beteiligen auch Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren!