Schlaftabletten? Legenden zerlegen Bayern-Keeper

„Hat er Schlaftabletten genommen?“

Laut Jan-Marie Pfaff, der bei den Münchnern eine wahre Torhüter-Legende ist, sie die Kritik an Sommer berechtigt, er würde viel zu wenig mit seinen Abwehrkollegen sprechen. „Sie müssen wissen, wo sie zu stehen haben.“ Der Schweizer stehe aber nur still in seinem Tor und warte, so der Belgier im Interview mit der Zeitung „tz“. „Ich weiß nicht, hat er Schlaftabletten genommen?“, ätzt Pfaff in Richtung seines Nachfolgers.