Lothar greift Bayern-Chefs an: „Nennt die Zahl!“

„Meister werden wieder die Bayern“

Der deutsche Meister werde aber auch dieses Jahr Bayern München heißen. Das meint Sky-Experte Matthäus, weil Dortmund am Samstag den Bayern-Umfall wieder einmal nicht nützen konnte. 2:0, 2:2, 3:2 und letztlich doch 3:3 in Stuttgart - „so kann man eigentlich nicht Meister werden“, so Matthäus: „Dortmund nimmt Dinge nicht an, die Bayern vorlegt. Mit der Klasse und Routine, die Dortmund in der Mannschaft hat, muss das Team die Partie gewinnen. Es ist eigentlich unglaublich.“