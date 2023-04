„Salzburg muss Titel holen, Sturm muss gar nix!“

Nervöse Bullen

Da darf gegen ein vermeintliches Leichtgewicht kein Ausrutscher passieren. In dieser Saison hat Sturm gerade gegen die „Kleinen“ unnötige Punkte hergeschenkt. Leitgeb wird in der Lindwurmstadt heute nicht vor Ort sein, als Scout ist er anderswo im Einsatz. „Wenn Sturm dran bleibt, werden auch in Salzburg Druck und Nervosität steigen. Die Mannschaft kann derzeit auch spielerisch nicht überzeugen“, sieht der Steirer eine Mini-Krise beim Liga-Krösus. „In meiner Zeit dort ist es auch nicht immer rund gelaufen. Der Teamgeist hat nicht immer gestimmt, aber wir haben das immer mit der enormen Qualität im Kader kompensieren können.“