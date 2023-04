Kärntens Freibäder suchen dringend Pächter

Kärntens 27 Freibäder werden gerade für die Saison ab Mitte Mai herausgeputzt. Die Wiesen, die Becken, aber auch die immer aufwendigeren technischen Anlagen, die Bademeister zu Bade-Technikern machen. Und auch in den Gemeindestuben herrscht noch Hochbetrieb. Denn die Pächter, die diese Sommer-Infrastruktur am Laufen halten, werden oft erst am letzten Abdruck gefunden.