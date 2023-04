Taube kracht gegen Cockpit von ARA-Notarzt-Heli

Der Zwischenfall hätte für die vier Insassen des Hubschraubers ein böses Ende nehmen können. Gegen 22.41 Uhr krachte am Heimflug von Augsburg nach Reutte eine Taube gegen die Cockpitscheibe des Notarzthubschraubers RK-2 der ARA-Flugrettung. Durch den entstandenen Schaden musste der Pilot die Maschine in der Nähe von Bidingen (Bayern) auf einer Wiese notlanden. „Diese Landung erfolgte sicher und professionell, die Crew war zu keiner Zeit in Gefahr und blieb unverletzt“, schildert ARA-Pressesprecher Thomas Jank. Zuvor war der in Reutte stationierte Heli auf einem Überstellungsflug im Einsatz. Patient befand sich deshalb keiner an Bord.