Psychische Versorgung von Kindern wird erweitert

Projekte und Versorgung in Ausarbeitung

Derzeit arbeitet man in Hall am Pilotprojekt „Home Treatment“, wo Betroffene von einem mobilen und multidisziplinären Team aus Psychologinnen, Therapeuten oder Sozialbearbeitern zu Hause betreut werden. Die Dauer der Behandlung beträgt je nach Bedarf rund sechs Wochen. Der Projektstart soll noch heuer im Herbst bzw. Winter erfolgen. Auch die stationäre Versorgung durch Ärzte soll gestärkt werden. Ein Konzept dazu wird in Abstimmung zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und weiteren Systempartnern ausgearbeitet. „Ziel ist es, mehr Fachärztinnen und Fachärzte für die Kinder- und Jugendpsychiatrie auszubilden, um eine nachhaltige und flächendeckende psychische Versorgung für Kinder und Jugendliche in Tirol sicherzustellen“, so Hagele.