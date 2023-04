„Brillantring“ war doch nur ein billiger Abklatsch

Nach einigen Telefonaten konnte er auch ausschließen, dass ein anderes Familienmitglied diesen bei dem Betrieb geordert hatte. So weit, so rätselhaft – doch wenig später erhielt der Mostviertel dann auch elektronische Post. In dieser Mail forderte der Absender einen vierstelligen Geldbetrag für den funkelnden Fingerreif. Die Rechnung wollte der Artstettner freilich nicht bezahlen. Zurücksenden konnte er das Paket aber auch nicht. Denn es stand keine Adresse des Juweliers in den angeblich so echten Unterlagen. Um weiteren Mahnschreiben vorzubeugen, ging der Mann also zur Polizei.