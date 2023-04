Pensionierungswelle: Land braucht junge Beamte

Fixes Einkommen, hoher Kündigungsschutz und Prestige: Für einen Posten im Landesdienst standen die Beamten in spe früher Schlange. Jetzt haben sich die Zeiten aber merklich geändert. Für viele junge Steirer ist ein Job in der Verwaltung alles andere als das A und O im Berufsleben. Derzeit gibt es rund 100 offene Stellen beim Land Steiermark. Es fehlen vor allem Experten in der IT-Branche.