ÖSV: Damenbereich wird total umgekrempelt

„Mir ist es wichtig, mit den Damen wieder in kleineren Gruppen zu trainieren, die künftig im Schnitt aus sechs Läuferinnen bestehen werden“, meinte Assinger. Zudem habe man in den Europacup-Speedbewerben zusätzliche Startplätze erkämpft, weswegen man in zwei Gruppen arbeiten werde. „Die Zusammenstellung wurde nach geografischen Aspekten ausgewählt und nachdem in jeder Mannschaft Medaillen- und Weltcupsiegerinnen sein werden, wird das für die nötige Ausgewogenheit sorgen. Die Technik-Trainings sind in Kleingruppen geplant, die Speed-Einheiten werden gemeinsam abgehalten, damit können wir optimale Rahmenbedingungen bieten“, führte der neue Frauen-Rennsportleiter in einer Verbandsaussendung weiter aus.