Frankfurt gegen Mönchengladbach, ab 18.30 Uhr LIVE

Frankfurt holte in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen gegen Borussia Mönchengladbach sieben Punkte. Historisch feierte die SGE in der Bundesliga nur gegen Bremen mehr Siege (38) als gegen die „Fohlen“ (36). Aber: Aktuell sind die Hessen seit sechs Bundesliga-Partien sieglos (drei Remis, drei Niederlagen), damit so lange wie nie zuvor in dieser Bundesliga-Saison.