Süßer „Schreihals“: NBA-Star siegt dank Tochter

Geschrei im TV zu hören

Denn immer, wenn ein Raptors-Profi an der Freiwurflinie stand, schrie Diar lautstark, um die Spieler von Chicagos Gegner, also dem Gegner von Diars Papa, abzulenken. Ihre Rufe waren sogar so laut, dass sie in der TV-Übertragung zu hören waren und Fans in aller Welt davon Notiz nahmen.