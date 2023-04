Müssen Sie beim täglichen Einkauf sparen?

Auch wenn die Inflationsrate im März leicht zurückgegangen ist: ein Ende der Teuerungswelle ist noch nicht in Sicht. Besonders prekär ist die Situation im Bereich der Lebensmittel. Knapp 15 Euro kostet ein Stück tiefgekühlter Fisch und wird so schnell zum Luxus. Obst und Gemüse ist gesund und wichtig, kostet aber auch dementsprechend. Eine Salatgurke kommt schon auf 1,79 Euro. Einige Produkte sind im Vergleich zum Vorjahr sogar doppelt so teuer geworden. Wie geht es Ihnen damit? Wie sehr müssen Sie sich beim täglichen Einkauf einschränken? Teilen Sie es gerne in den Kommentaren!