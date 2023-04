Spott über FC Bayern: UEFA feuert Mitarbeiter

Tuchel vor zweitem Titel-K.-o.

Nagelsmann hatte vor knapp drei Wochen sein Büro in München räumen müssen. Sein Nachfolger Thomas Tuchel steht nach dem DFB-Pokal-Aus nun vor dem zweiten Titel-K.-o. Auch in den sozialen Medien ernteten die Bayern-Verantwortlichen aufgrund des überraschenden Trainer-Wechsels und den darauffolgenden Niederlagen viel Hohn. Am Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) braucht man im Rückspiel gegen Manchester City ein Wunder …