Literaturhaus-Einbrecher sitzen bereits ein

Der 19-Jährige konnte nach einer Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen werden. Er ist jetzt in der Justizanstalt Puch in Untersuchungshaft. Dort sitzt der 20-Jährige bereits in Strafhaft – weil er sich bei einer anderen Straftat mit Polizisten angelegt hatte und ihm deshalb Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen wird. Der 19-Jährige räumte im Verhör den Einbruch bereits teilweise ein, der 20-Jährige dagegen bestreitet. Die gestohlenen elektronischen Geräte konnten nicht gefunden werden.