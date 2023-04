Wohnungsbrand in Wien endet tödlich: Frau starb

Tödlicher Brand in Wien: In einer Wohnung im Bezirk Floridsdorf ist am Dienstagabend Feuer ausgebrochen, ein Großeinsatz war die Folge. In den Räumen entdeckten die Einsatzkräfte die Mieterin der Wohnung, eine 79-Jährige. Sie wurde noch in Sicherheit gebracht, ihre Verletzungen waren jedoch zu schwer.