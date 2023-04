Garics: „Die ganze Stadt ist im Ausnahmezustand“

Stützen sind Victor Osimhen, der am Mittwoch allerdings verletzt fehlt, und Khvicha Kvaratskhelia, hinten hält Min-jea Kim den Laden zusammen. Und so ist nicht nur der Ligatitel, sondern gar das Double in Reichweite. Denn in der Champions League steht Napoli zum ersten Mal im Viertelfinale, trifft dort am Mittwoch im Hinspiel auf den AC Milan. Jenes Milan, das Napoli zuletzt ein 0:4 in der Liga zugefügt hatte. „Es ist ein besonderes Duell, geht um viel - Napoli kann es lockerer angehen, wird die Meisterschaft holen. Die Champions League wäre nur die Draufgabe - ich traue ihnen aber auch da den großen Wurf zu“, so Garics. „Spätestens dann wäre Neapel endgültig im Ausnahmezustand.“