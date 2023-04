AC Milan gegen Napoli ab 21 Uhr LIVE

„Eine Champions League, die Italienisch spricht“

Das Duell steht auch sinnbildlich für die bisher so erfolgreiche Europacup-Saison von Italiens Vereinen. Nach Jahren des internationalen sportlichen Trübsals ist die Serie A mit drei Klubs im Viertelfinale der Champions League vertreten - so vielen wie keine andere Liga - sowie drei weiteren in der Europa und Conference League. „Forza, Leute, Europa wartet auf uns. Lasst es uns erobern“, titelte dementsprechend die „Gazzetta dello Sport“ am Dienstag und freute sich vor allem auf „eine Champions League, die Italienisch spricht.“