Wechsel von Hamilton? „Keiner deckt Karten auf!“

„Jeder Rennfahrer will einmal für Ferrari fahren“

Die „Krone“ fragte einmal bei Österreichs zehnfachem Grand-Prix-Sieger Gerhard Berger nach. „Jeder Rennfahrer will einmal für Ferrari fahren. Und es sind fast alle guten dort gewesen. Ayrton Senna ist nur nicht zur Scuderia gegangen, weil er wusste: Dort kann ich nie gewinnen. Mag sein, dass Lewis auch so denkt. Aber wenn er bei Mercedes kein konkurrenzfähiges Auto bekommt, er keinen Platz bei Red Bull Racing sieht, dann könnte es sein, dass er sich denkt: Ich will noch nicht aufhören, ich will’s noch einmal bei Ferrari probieren. Vielleicht kann ich es reparieren“, sagt der 63-jährige Tiroler, der von 1987 bis 1989 und von 1993 bis 1995 bei der Scuderia unter Vertrag stand (fünf Siege, darunter auch der emotionale in Monza). „Lewis betont zwar permanent, dass er niemals seine Mercedes-Familie verlassen würde, aber das heißt in der Formel 1 gar nichts. Dort deckt niemand die Karten auf!“