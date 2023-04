Crash auf Inntalautobahn fordert Schwerverletzten

Gegen Heck geprallt

Sie prallte gegen das Heck des 57-Jährigen, dessen Auto in Folge auf den Pkw des 54-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Crash wurde der 57-Jährige schwer verletzt. Die Rettung brachte ihn in die Klinik. Die anderen Lenker hatten Glück und blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. Während der Unfallaufnahme war der erste Fahrstreifen der A12 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Osten gesperrt.