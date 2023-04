Direkt nach Pleite: Thiem legt Extra-Schicht ein

„Brauche genau solche Duelle“

Nach der Niederlage gegen Rune resultiert Thiem: „Im ersten Satz war ich zu langsam. Im zweiten Satz habe ich dann ruhig gespielt, bin auch öfter in eine offensive Position gekommen. Bei 3:4 und 4:5 habe ich gute Chancen gehabt, in die Partie zurückzukommen. Ich habe das aber nicht geschafft und dann verdient verloren.“ Genau dieser Herausforderung wegen habe er sich ein Match gegen einen Topakteur auch gewünscht. „Deshalb wollte ich das Match haben. Ich brauche genau solche Duelle gegen die zur Zeit besten Spieler, damit ich mich an dieses Level gewöhne. Damit ich selbst schnell werde und dann auch mein Spiel aufziehe“, erklärte er.