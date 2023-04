Mega-Vorsprung! Dragovic mit Roter Stern vor Titel

Dragovic spielte am Montag in der Innenverteidigung wieder durch. Der 31-Jährige war vor seinem Engagement in Belgrad schon viermal mit dem FC Basel und zweimal mit Dynamo Kiew Landesmeister in der Schweiz bzw. der Ukraine. An Meisterehren als Legionär ist der Wiener Österreichs klare Nummer zwei hinter David Alaba (11 Meistertitel).