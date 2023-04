Trotz Endometriose ein Baby bekommen?

Die Operation wird meist als Bauch-Spiegelung (Laparoskopie) durchgeführt: Über einen kleinen Schnitt in der Bauchdecke schiebt der Arzt ein Röhrchen mit einer kleinen Kamera und einer Lichtquelle an der Spitze (Endoskop) in den Bauchraum. Über dieses Röhrchen lassen sich feine chirurgische Instrumente einbringen, mit deren Hilfe er Endometrioseherde und -Zysten entfernt.