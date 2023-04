Das letzte Geheimnis des Saliera-Diebstahls

Die Regel ist eindeutig: Der oberste Kieberer von Wien darf nur in absoluten Ausnahmefällen, sprich Doppelmord, am Sonntag gestört werden. Als am Morgen des 11. Mai 2003 die Eilmeldung herein flattert, dass in der Nacht ein Kunstobjekt aus dem KHM gestohlen wurde, steht der diensthabende Beamte vor einem Dilemma. Mit Kunstdiebstählen kennt er sich allerdings so gar nicht aus, also wählt er todesmutig die Nummer seines Chefs Ernst Geiger.