Computer erwartet einen „Traumstart“ von Straka

Die hochmoderne IBM Watson-Technologie analysiert mit Künstlicher Intelligenz alles rund um das US Masters. Sie bewertet beispielsweise die Abschläge der Golfprofis je nach Begeisterung der Zuschauer. Und natürlich fließen alle Statistik-Daten der Spieler ein. So berechnete IBM Watson im Vorfeld die erste Runde. Sepp Straka spielt demnach heute ab 18.12 Uhr MEZ an der Seite von Harold Varner III (US) und Kyoung-Hoon Lee (Kor) eine 70er-Runde mit fünf Birdies und drei Bogeys, liegt damit im erweiterten Spitzenfeld.