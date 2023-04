Zerschlagung bringt österreichweit Ärzte in Rage

Gegen die geplante Zerschlagung der renommierten Lungenabteilung am LKH Uni-Klinikum Graz regt sich weiterer Widerstand: Die Leiter der insgesamt 17 Abteilungen für Pneumologie in den österreichischen Krankenhäusern wenden sich in einer unterzeichneten Petition mit drastischen Worten an Landeshauptmann Drexler, Gesundheitslandesrätin Bogner-Strauß und Kages-Vorstand Stark.