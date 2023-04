Mehr Züge, Busse und Gratis-Öffis an Wochenenden

„Die Busse des VOR und die NÖVOG-Züge sollen gemeinsam mit allen Stadtbussen für die Niederösterreicher am Wochenende gratis zur Verfügung stehen“, fordert SPÖ-Abgeordneter Franz Schnabl. Anhand einer Studie der Arbeiterkammer will der Politiker weitere Verbesserungen angehen: So sollen Nebenbahnen revitalisiert und die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs weiter ausgebaut werden.