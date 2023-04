Mit der „Krone“ den Frühling am Rad genießen

Wer eine Pause einlegen will, drückt in der App auf „Fahrtpause“ und vor der Weiterfahrt auf „Ausleihe fortsetzen“. Zurückgeben kann man das nextbike entweder an derselben oder auch an einer anderen nextbike-Station in Niederösterreich. Die Abrechnung erfolgt automatisch mittels Kreditkarte oder Lastschrift. Unkompliziert und einfach - so ist man an vielen Orten in Niederösterreich flexibel mobil. Und damit noch nicht genug: Seit 20. März ist die erste halbe Stunde bei jeder Ausleihe gratis. Dank Tarifkooperationen mit der ÖBB, dem VOR und dem ÖAMTC oder der NÖ-Card gibt es für Nutzer noch weitere Vergünstigungen.