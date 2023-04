Mercedes GLS: Auch der Größte kriegt jetzt Strom

Digitalupdate im Innenraum

Das neue Design der aktuellen Version des MBUX-Infotainment-Systems fällt ebenfalls unter den Begriff „handelsüblich“. Digital wurde alles auf den aktuellen Stand gebracht. Die Anzeigen lassen sich nun in drei Stilen (klassisch, sportlich, dezent) sowie drei Modi (Navigation, Assistenz, Service) darstellen. Zudem bietet der „Offroad-Modus“ neue Perspektiven. Steigungen, Seitenneigung, Kompass und Lenkwinkel können im Display visualisiert werden, zudem sieht man per „transparenter Motorhaube“, was gerade unter dem Fahrzeug los ist, Steine und Schlaglöcher sind besser zu erkennen. Kameras mit 360 Grad-Funktion sind ab sofort serienmäßig an Bord.