Wem gehört dieser gestohlene Schmuck?

Eine Grazerin ertappte Mitte März am helllichten Tag ein Einbrecher-Duo in ihrer Wohnung. Der Mann und die Frau flüchteten unverrichteter Dinge, dabei wurden sie aber von der Polizei erwischt und festgenommen. Der 45-jährige Slowake und die 32-jährige Ungarin sitzen seither in U-Haft.