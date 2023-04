Mega-Sperre für Fulham-Star nach Schiri-Schubser

Ausraster nach einer Roten Karte

Mitrovic hatte die Londoner bei dem Spiel in Manchester am 19. März in Führung geschossen. Nach einer Roten Karte gegen Teamkollege Willian, der auf der Linie mit der Hand eine Chance vereitelt hatte, griff der serbische Nationalstürmer dem Schiedsrichter an den Arm und schubste ihn - Platzverweis.