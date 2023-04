Mieter (39) nach Brand in Graz festgenommen

In den frühen Morgenstunden schrillten bei der Berufsfeuerwehr Graz die Sirenen. Gegen 5 Uhr war in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein Brand gemeldet worden. Als die Florianis eintrafen hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl übergriffen und auch andere Wohnungen des Hauses erreicht. Durch den Brand erlitten fünf Personen leichte Verletzungen und wurden im LKH Graz ambulant behandelt.