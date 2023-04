Drei Blitztore! Tuchel gelingt Rekord bei Debüt

Nach 23 Minuten stand es schon 3:0 für die Bayern - so früh jubelte ein Bayern-Trainer bei seinem Debüt in der langen Bundesliga-Geschichte noch nie! Dabei kann sich Tuchel aber auch bei BVB-Tormann Gregor Kobel bedanken, der bei zwei Slapstick-Tore in der Anfangsphase beteiligt war. Am Ende setzten sich die Bayern mit 4:2 durch und sprangen zurück an die Tabellenspitze.