FC Bayern gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE

Für BVB-Trainer Edin Terzic wurde es unterdessen komplizierter. „Natürlich verändert das ein bisschen was in der Gegnervorbereitung“, sagte Terzic. „Durch den Trainerwechsel weiß man nicht genau, inwieweit Thomas Tuchel anknüpfen wird an das, was Julian Nagelsmann gespielt hat in den letzten Wochen oder ob er da komplett eine neue Idee reinbringt.“ Mit seinem Team wolle er jedenfalls „ein Zeichen setzen an uns und an die Konkurrenz“.