Alcaraz verliert Spektakel und „Punkt des Jahres“

Djokovic wieder an der Spitze

Der 21-Jährige sorgte auch dafür, dass am kommenden Montag wieder Novak Djokovic die Nummer-eins-Position von Alcaraz übernimmt. Der Spanier hätte seinen Titel in Miami erfolgreich verteidigen müssen, um Erster zu bleiben. Dahin ist für den 19-Jährigen auch die Chance, als erster Spieler seit Roger Federer 2017 das „Sunshine Double“ mit Turniersiegen in Indian Wells und Miami zu holen.