Wolf tappte in Pernegg in die „Foto-Falle“

Auch in der Steiermark fühlen sich die Raubtiere zunehmend wohler: Am Mittwochvormittag tappte ein Wolf in die „Foto-Falle“ einer Wildkamera, die ein Jäger im Gemeindegebiet von Pernegg an der Mur für die Beobachtung des dort vorkommenden Muffelwildes installiert hatte.