Volksfestpreise wie beim Oktoberfest in München

In Wels ist wieder Volksfest-Zeit, und damit herrscht „Ausnahmezustand“ in der Stadt! Noch bis morgen, Sonntag, geht es rund. Wie bereits seit dem Jahr 1880 startete die große Party mit der Probebeleuchtung und dem traditionellen Festbieranstich am Donnerstag. Gesprächsthema am ersten Tag der Sause waren unter anderem die Festzeltpreise.