Rekordschmelze: Unsere Gletscher sagen „Adieu“

2075 ist Österreich gletscherfrei

Österreichweit hat das Schlatenkees in der Osttiroler Venedigergruppe mit 89,5 Metern am meisten verloren. Unter den ersten Zehn der negativen Hitliste befinden sich insgesamt acht Tiroler Gletscher - so unter anderem der Diemferner in den Ötztaler Alpen (84,3 Meter, Platz drei) und der Gepatschferner (ebenfalls Ötztaler Alpen, 78 Meter). Auch die Prognose für 2022/2023 ist aus heuriger Sicht nicht günstig.