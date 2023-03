Hinteregger: „Typen wie ich werden fertiggemacht“

„Alaba sagt seit zehn Jahren die gleichen Sachen“

Aber viele Fußballer würden sich gegenüber den Medien eben auch zurückhalten, so der Publikumsliebling, weil sie medial dafür ausgebildet wurden. „David Alaba sagt seit zehn Jahren nach dem Spiel die gleichen Sachen. Ist okay, aber das ist halt nicht seine Meinung. Das ist sehr schade, dass eine so große Persönlichkeit seine Meinung nicht preisgeben darf, nur weil er Angst hat, dass diese gegen ihn verwendet wird. Aber es gibt halt Persönlichkeiten im Fußball, die sind schlauer als ich und gehen eben nicht auf Konfrontation. Ich bin ja auch oft zu den Interviews gegangen und habe mir vorgenommen nichts zu sagen, aber dann hat es mich so gejuckt, dass ich wieder was gesagt habe. Aber ich kann mich ja nicht selbst anlügen. Deshalb würde ich es wahrscheinlich heute auch noch so machen. Im Endeffekt hat mich das aber auch für viele sympathisch gemacht.“