Hinteregger: „Habe jetzt ein weit besseres Leben“

„Ich habe das bitter nötig gehabt“

Der einstige Legionär von Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg und Eintracht Frankfurt, der inzwischen bei seinem Heimatklub Sirnitz in der 5. Liga spielt, hatte mit der Eintracht in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen und, für viele überraschend, kurz darauf seinen Rücktritt erklärt. Er dürfe nun ein freies Leben führen, sei nicht mehr fremdbestimmt und müsse keine Wochenpläne mehr abschuften. „Ich habe das bitter nötig gehabt. So wirklich bin ich erst vor zwei, drei Wochen runtergekommen“, sagte Hinteregger.