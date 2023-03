„Doppelmoral!“ IOC-Boss bedauert Russland-Kritik

Er könne nur bekräftigen, was die olympische Bewegung und alle Interessengruppen schon früher sehr deutlich gemacht hätten: „Dass es bedauerlich ist, dass einige Regierungen weder die Mehrheit innerhalb der olympischen Bewegung und aller Interessengruppen noch die Autonomie des Sports respektieren wollen, die sie in unzähligen Reden, UN-Resolutionen, EU-Erklärungen und bei jeder anderen Gelegenheit loben und von anderen Ländern fordern.“ Der deutsche Spitzenfunktionär sprach von einer „Doppelmoral, mit der wir in unseren Konsultationen konfrontiert wurden“.