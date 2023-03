Strengere Regeln für Online-Shops beschlossen

Verbraucher in der EU werden künftig besser vor gefährlichen Produkten geschützt. Das Europaparlament bestätigte am Donnerstag strengere Regeln bei Online-Käufen. Gefährliche Produkte sollen schneller aus dem Verkehr gezogen und Rückrufe wirkungsvoller werden, teilte das Parlament mit. Informationen über die Sicherheit der Produkte müssen künftig in klarer und leicht verständlicher Sprache angegeben sein.